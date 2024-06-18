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الصين تنجح في معالجة 53% من الأراضي المتصحرة

الصين تنجح في معالجة 53% من الأراضي المتصحرة
18 يونيو 2024 15:10

أظهرت بيانات الإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية أن الصين نجحت في معالجة 53% من الأراضي المتصحرة القابلة للسيطرة، وذلك من خلال برنامج "غابات حزام الوقاية الثلاثي الشمالي" (TSFP) الذي انطلق في عام 1978.

ووفقاً لمجموعة الصين للإعلام، فإن البرنامج، الذي يُعد مشروع تشجير واسع النطاق، يهدف إلى زراعة الأشجار في مناطق الشمال والشمال الشرقي للصين.

ونجحت جهود البرنامج في تشجير مساحة تراكمية بلغت 480 مليون فدان (32 مليون هكتار)، واستعادة 1.28 مليار فدان (حوالي 85.33 مليون هكتار) من الأراضي العشبية المتدهورة.

كما ارتفع معدل تغطية الغابات من 5.05% في عام 1978 إلى 13.84% حاليا، فيما انخفضت مساحة الأراضي العشبية المتدهورة من حوالي 85% في عام 2004 إلى حوالي 70%.

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وأشارت تقارير الرصد إلى انخفاض ملحوظ في العواصف الرملية والترابية في المناطق الشمالية من الصين، حيث انخفض متوسط عددها من 12.5 حدث سنويا خلال العقود الثلاثة الماضية إلى 9.2 حدث في المتوسط خلال فصل الربيع الماضي.

وساهم التحسن البيئي في المناطق الرملية في ازدهار تربية الماشية وصناعة الفاكهة، مما عزز النمو الاقتصادي الإقليمي بشكل كبير.

وتنتج المناطق الرملية حاليا حوالي 48 مليون طن من الفواكه سنوياً، بقيمة إنتاج إجمالية تصل إلى 120 مليار يوان (حوالي 16.54 مليار دولار).

كما ساهمت شبكات الغابات الواقية من حماية ما يقرب من 450 مليون فدان (30 مليون هكتار) من الأراضي الزراعية بشكل فعال.

المصدر: وام
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