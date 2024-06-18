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اقتصاد

«دي بي ورلد رومانيا» تزيد قدرتها على شحن الحاويات بميناء كونستانتا

ميناء كونستانتا
19 يونيو 2024 00:58

بوخارست  (رويترز)

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قال كوسمين كارستا الرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد رومانيا» إن الشركة زادت  قدرتها التشغيلية لشحن الحاويات في ميناء كونستانتا على البحر الأسود مرتين بعد استثمار سيزيد حجم البضائع وعمليات الشحن.
ووسعت دي بي ورلد رومانيا، وهي جزء من دي بي ورلد الإماراتية، عملياتها في كونستانتا بإضافة مرافق شحن للمشروع تستخدم للمعدات عالية القيمة والمعقدة، فضلاً عن محطة دحرجة يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 80 ألف مركبة سنوياً.
كما أكملت هذا العام بناء مركز لوجستي في غرب رومانيا، يربط قلب البلاد الصناعي عن طريق البر والسكك الحديدية بميناء كونستانتا حيث ستنشئ العام المقبل رصيفاً إضافياً متعدد وسائل النقل. 
وتبلغ تكلفة التحديثات ما يصل في المجمل إلى 130 مليون يورو (139.31 مليون دولار)، تتضمن منحاً من الاتحاد الأوروبي.
وقال كارستا: هناك عدد من التدفقات التجارية الجديدة التي نهتم بجذبها والحفاظ عليها بشكل دائم وخصوصاً تدفقات الإمدادات من وإلى تركيا وجورجيا، على الترتيب، إلى رومانيا وأوروبا.
وأضاف أن حرب روسيا في أوكرانيا لم يكن لها سوى تأثير محدود على التكاليف بالنسبة لميناء كونستانتا.

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