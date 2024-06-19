الصين تخصص 443 مليون يوان لمكافحة الجفاف ودعم الزراعات الصيفية

خصصت السلطات الصينية 443 مليون يوان (حوالي 62.26 مليون دولار أميركي) من أموال الإغاثة من الكوارث، لدعم جهود مكافحة الجفاف وتعزيز الإنتاج الزراعي في أجزاء واسعة من البلاد.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إنه سيتم استخدام الأموال لدعم أعمال الوقاية من الجفاف ومكافحته في مقاطعات خبي وشانشي وجيانغسو وآنهوي وشاندونغ وخنان وشنشي.

وذكر البيان أن الحرارة الشديدة ألهبت أجزاء من الصين، مما أدى إلى فقدان رطوبة التربة وأثر بشكل سلبي على بذر البذور ونمو المحاصيل في الصيف.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توجيه الأموال المخصصة لدعم تدابير مكافحة الجفاف في المناطق المتضررة، مثل تجديد رطوبة التربة وإعادة زراعة محاصيل جديدة واستخدام الأسمدة.

وأضافت أن هذه الجهود ستساعد في تعزيز زراعة المحاصيل في الصيف وتضع الأساس لتحقيق حصاد وفير في الخريف.