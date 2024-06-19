ميرال تنظم زيارة لطلبة برنامج التوجيه الجامعي والمهني إلى مرافقها



أبوظبي (الاتحاد)

وجهت ميرال دعوة إلى عشرة طلاب من برنامج التوجيه الجامعي والمهني التابع لبرامج إثراء الطلبة من دائرة التعليم والمعرفة لزيارة ميرال وحضور ندوة تعليمية حول قطاع السياحة والترفيه، واصطحابهم بعد ذلك في جولة في عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس.

وخصصت ميرال هذه الزيارة لطلبة الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، حيث شكلت انطلاقة لسلسلة «ميرال لتمكين أفراد المجتمع» كجزءٍ من استراتيجية ميرال للمسؤولية المجتمعية، وانسجاماً مع ركيزة رئيسية من ركائزها وهي تطوير التعليم.

وبهذه المناسبة، قالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في ميرال: نهدف من خلال استضافتنا الطلبة المتفوقين من برنامج التوجيه الجامعي والمهني التابع لبرامج إثراء الطلبة إلى تمكين وتفعيل مشاركة أجيالنا القادمة، من خلال تجارب التعلم الترفيهي ونسعى من خلال سلسلة 'ميرال لتمكين أفراد المجتمع' إلى إحداث تأثير إيجابي عبر الجوانب المجتمعية كافة، وحفز النمو والازدهار من خلال تعزيز مستويات الرفاهية والشمولية والتعلم والتطوير.

وصممت ميرال برنامج الزيارة بعناية حتى توفر للطلبة مزيجاً استثنائياً من تجارب التعلم والترفيه، حيث بدأت الزيارة بمحاضرة ألقتها السعيد وزودت فيها الطلبة بفهم أعمق حول التحديات والفرص المتاحة في قطاع السياحة، كما شددت السعيد على أهمية استراتيجية أبوظبي السياحية 2030، ودور ميرال في نمو القطاع السياحي والتنوع الاقتصادي في أبوظبي.

وبعد المحاضرة، انتقل الطلبة من الجانب النظري إلى العملي من خلال استكشاف عالم وارنر براذرز أبوظبي في جزيرة ياس، حيث اكتسبوا معلومات مباشرة حول الجوانب التشغيلية والإدارية للمدن الترفيهية.

وتؤكد هذه الزيارات التزام ميرال الراسخ بالتعليم وتنمية المهارات، والتي تعد ركيزةً رئيسية في استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وتسعى ميرال إلى تمكين الأفراد والمساهمة في بناء مجتمع معرفي مزدهر من خلال مشاركتها الفعالة مع المؤسسات والبرامج التعليمية المختلفة.

ويهدف برنامج التوجيه الجامعي والمهني التابع لبرنامج إثراء الطلبة، والذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة، إلى تمكين الطلبة من الحصول على التوجيهات والموارد اللازمة لإعدادهم للمرحلة الجامعية وتكوين رؤية واضحة عن مسيرتهم المهنية المستقبلية، ويستهدف هذا البرنامج طلبة الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة. كما يعمل البرنامج على مد جسور التواصل بين الطلبة ومؤسسات التعليم العالي، وذلك عبر تنظيم الندوات والحلقات النقاشية والتعريفية باستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي عبر الإنترنت، بالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات المحلية والعالمية.