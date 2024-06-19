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اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تطلق 4 رحلات منتظمة أسبوعياً إلى جايبور الهندية

"الاتحاد للطيران" تطلق 4 رحلات منتظمة أسبوعياً إلى جايبور الهندية
19 يونيو 2024 15:28

احتفلت الاتحاد للطيران، اليوم، بانطلاق رحلاتها إلى مدينة جايبور، في الهند.

وبمناسبة إطلاق الخدمة، أقيم حفل ترحيب في مطار جايبور الدولي الذي يقدم للمسافرين أربع رحلات منتظمة أسبوعياً، مما يعزز التواصل بين أحدى المدن الهندية الأغنى ثقافياً وبقية العالم عبر أبوظبي.

وأعرب أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران عن سعادته بإطلاق أربع رحلات أسبوعية إلى جايبور، التي تعد مركزًا ثقافيًا وتجاريًا مهمًا، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذا الرابط الجوي المهم مع ولاية راجستان، هو تلبية الطلب المتزايد من المسافرين من تلك المنطقة وحولها، ومنحهم وسيلة الوصول بسهولة إلى أبو ظبي ودبي، والتنقل بسلاسة عبر شبكة الاتحاد العالمية الواسعة.

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وتؤكد الوجهة الجديدة التزام الاتحاد للطيران تجاه السوق الهندية، حيث زادت الشركة طاقتها الاستيعابية بمقدار الثلث خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات إيرباص A320.

المصدر: وام
الهند
الاتحاد للطيران
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