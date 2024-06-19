الذهب يرتفع مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2328.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2330.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.37 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.05 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 885.88 دولار.