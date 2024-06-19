الأربعاء 19 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية

الذهب يرتفع مع زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية
19 يونيو 2024 16:35

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في الولايات المتحدة الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2328.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2330.30 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار الذهب
الذهب يتراجع مع ترقب أسعار الفائدة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 29.37 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 973.05 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 885.88 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«شؤون الحجاج» يحدد موعد تقديم طلبات الحج للعام المقبل
علوم الدار
«شؤون الحجاج» يحدد موعد تقديم طلبات الحج للعام المقبل
اليوم 19:52
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:26
جاسولا.. «الطيب» و«الشرير» في تعادل ألبانيا وكرواتيا
الرياضة
جاسولا.. «الطيب» و«الشرير» في تعادل ألبانيا وكرواتيا
اليوم 19:13
قبرص ستحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأخبار العالمية
قبرص ستحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
اليوم 19:02
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف أجندة D33 الاقتصادية
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف أجندة D33 الاقتصادية
اليوم 18:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©