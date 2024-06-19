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«أدنيك» تروج لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 في «يوروساتوري» بباريس

«أدنيك» تروج لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 في «يوروساتوري» بباريس
19 يونيو 2024 17:14

 
أبوظبي (الاتحاد)
تقوم مجموعة «أدنيك» من خلال شركتها «كابيتال للفعاليات» بالترويج لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2025 على الصعيد العالمي، وذلك خلال معرض يوروساتوري 2024 لأنظمة الدفاع البرية والجوية بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات المشارك في المعرض تحت رعاية وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.
وتقدم شركة «كابيتال للفعاليات» في المساحة المخصصة لها ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات، كافة المعلومات حول معرضي آيدكس ونافدكس 2025، لكبار المسؤولين العسكريين الذين يزورون معرض يوروساتوري 2024، وكذلك العارضون ووسائل الإعلام المشاركين في المعرض، حيث يعد معرضا آيدكس ونافدكس اللذان تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع القوات المسلحة في دولة الإمارات، من أكبر المعارض الدفاعية في العالم، ويعقدان في مركز أدنيك أبوظبي. ويقام معرض آيدكس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».
ويشارك في المعرض العديد من العارضين من منطقة الشرق الأوسط مثل، مجموعة إيدج، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، وشركة كي تكنولوجيز، للترويج لمشاركتهم في النسخة القادمة لمعرض آيدكس 2025 في أبوظبي.
وتنظم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، هذه المعارض باعتبارها منصات دولية لعرض أحدث الابتكارات في قطاعي الدفاع والأمن الدوليين، وكملتقيات عالمية تسلط الضوء على التكنولوجيا والمعدات المتقدمة وتبادل الخبرات والمعرفة، ما يوفر ويهيئ فرص إقامة الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الرائدة المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية من كافة أنحاء العالم.

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