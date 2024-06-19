» إطلاق أول هيكل لصندوق استثماري مبتكر للمستثمرين في الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أديتم لإدارة الاستثمارات المحدودة «أديتم»، المتخصصة في إدارة الأصول والخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، عن إطلاق أربعة صناديق استثمارية عامة تعمل كوحدات استثمارية ضمن هيكل الصندوق الاستثماري الشامل لشركة أديتم في مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي هذا الإطلاق بدعم من «ستاندرد تشارترد» الذي يعمل كمدير للصندوق الاستثماري وأمين لحفظ الأصول.

ويمثل هذا الإطلاق أول هيكل لصندوق استثماري متاح للمستثمرين في الإمارات في ظل اللوائح التنظيمية الجديدة لصناديق الاستثمار العامة في الدولة.

وقال سكوت ديكينسون، المدير التنفيذي والرئيس الإقليمي لخدمات التمويل والأوراق المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، في «ستاندرد تشارترد»: إن دعم إطلاق هذا الهيكل الرائد للصناديق الاستثمارية يؤكد التزام «ستاندرد تشارترد» بتزويد مديري الاستثمار بحلول مالية شاملة لإدارة الصناديق وحفظ الأصول.

وأكد أهمية التعاون مع «أديتم» لتعزيز رؤية حكومة دولة الإمارات للارتقاء بمكانة الدولة، مركز عالمي لإدارة الأصول، مشيراً إلى أنه بفضل خبرة البنك الواسعة والتراخيص الشاملة، سواءً داخل دولة الإمارات أو مركز دبي المالي العالمي لكل من الصناديق التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمكّنا من تلبية احتياجات مديري الاستثمار في الحصول على مزود شامل لحلول مالية عالمية المستوى.

ومن جانبه، أوضح ديفيد مارشال، مدير التنفيذي أول، في شركة أديتم: «إن هيكل الصندوق أحرز تقدماً كبيراً في قطاع إدارة الأصول في الإمارات، فمن خلال توفير هذا الهيكل القوي والمرن، أصبح بإمكان المستثمرين في الإمارات الوصول إلى فرص استثمارية أكثر تنوعاً عبر منصة استثمارية واحدة.

وقال إنه بالإضافة إلى استيعاب الصناديق الاستثمارية الخاصة بشركة»أديتم"، يوفر الهيكل حلاً فعالاً للصناديق المحلية المُدارة من قبل مديري الاستثمارات الدوليين لتقديمها للمستثمرين في الإمارات.



