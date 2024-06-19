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اقتصاد

الشركات الوطنية الكبرى تقود أسواق المال للارتفاع

سوق أبوظبي للأوراق المالية
20 يونيو 2024 01:00

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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قادت الشركات الوطنية الكبرى المدرجة، أسواق المال المحلية، أمس، إلى المنطقة الخضراء، خلال أولى جلسات التداولات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث استقطبت الأسواق سيولة قاربت 965 مليون درهم، توزعت على 800 مليون درهم قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 165 مليون درهم قيمة التداولات في سوق دبي المالي.
من جهة أخرى قدمت مشتريات الأجانب من الأسهم المدرجة في سوقي المال بالدولة دعماً إضافياً للأسعار وللمؤشرات، حيث بلغ صافي تداولات المستثمرين الأجانب غير الإماراتيين في السوقين يوم أمس نحو 22.2 مليون درهم صافي شراء.
وتفصيلاً، في سوق العاصمة أبوظبي، ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مدرجة خلال جلسة الأمس، مقابل تراجع 31 شركة، فيما استقرت أسعار 47 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة المسجلة لها بنهاية الأسبوع الماضي.
وقادت الشركة العالمية القابضة وعدد من الشركات التابعة لها، السوق للارتفاع بنسبة 0.41% ليغلق المؤشر العام عند مستوى 8970 نقطة تقريباً، حيث جاء الارتفاع بدعم من التداولات على سهم الشركة التي سجل سعر سهمها في السوق ارتفاعاً إلى 409.9 درهم بنسبة 0.59% مقارنة مع إغلاقه السابق، وشهد السهم تداولات بقيمة 207 ملايين درهم. كما ارتفع سعر السوق لسهم بيور هيلث 1.63% ليبلغ 4.37 درهم، حيث استقطب السهم نحو 60 مليون درهم من التداولات خلال جلسة الأمس.
وارتفع أيضاً سعر السوق لسهم ملتيبلاي 1% ليبلغ 2.02 درهم بتداولات قيمتها 41 مليون درهم ثم سهم الدار العقارية الذي ارتفع 0.67% بتداولات قيمتها 38 مليون درهم.
وشهد السوق تدفق استثمارات أجنبية جديدة بلغت قيمتها نحو 18 مليون درهم، هي صافي شراء، كمحصلة لتداولات الأجانب في سوق أبوظبي خلال جلسة الأمس.

سوق دبي 
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 165 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 8 آلاف صفقـة توزعت عـلى 71 مليون سهم.
وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.11% إلى مستوى 3.988 نقطة، مقارنة مع مستويات إغلاقه السابق، وشهد التداول ارتفاع 20 شركة وهبوط 18 شركة وثبات أسعار 4 شركات.
وقادت شركة إعمار العقارية التداولات في سوق دبي بقيمة 38 مليون درهم، حيث أغلق سعر سهم الشركة على مستوى 7.81 درهم مرتفعاً بنسبة 0.77% ثم جاءت التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 22 مليون درهم، حيث أغلق سهم البنك على ارتفاع بنسبة 0.36% عند سعر 5.61 درهم، تلاه التداولات على سهم إعمار للتطوير بقيمة 14 مليون درهم، والتي أغلق سهمها أيضاً على ارتفاع بنسبة 1.08% عند مستوى الإغلاق البالغ 7.5 درهم للسهم خلال جلسة الأمس، تلاه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 11 مليون درهم، وارتفع سهم البنك بنسبة 0.92% عند مستوى الإغلاق البالغ 16.40 درهم للسهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 81.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.62% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 77.4 درهم لتشكل ما نسبته 47% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 4.18 مليون درهم كمحصلة شراء.

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