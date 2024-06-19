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«الاتحاد للشحن» تتعاون مع «كويني وناجل» لتعزيز خدمات الحجز الإلكترونية

«الاتحاد للشحن» تتعاون مع «كويني وناجل» لتعزيز خدمات الحجز الإلكترونية
20 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن دمج عمليات الحجز الإلكترونية بشكل مباشر، مع مجموعة «كويني وناجل» العالمية، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز بصمتها الرقمية، التي تعتزم مواصلتها من خلال عقد شراكات رائدة مع قادة القطاع في المستقبل.
ويمثل هذا التعاون الخطوة الأحدث في رحلة التحول الرقمي للاتحاد للشحن، ويسهم في تبسيط تجارب الحجز لشركائها وعملائها، وتوسيع محفظتها من الشراكات المخصصة لدمج الحجوزات الإلكترونية التي تشمل مجموعة من رواد القطاع.
وتستفيد عملية الدمج بين «الاتحاد للشحن» و«كويني وناجل» من خدمات الإنترنت، التي طورتها الجهتان، بما يتيح للأخيرة وصولاً سلساً إلى سعة شحن الاتحاد للشحن وأسعارها في الوقت الحقيقي. 
وتم تصميم هذه الخطوة، لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة والمرونة في عمليات الحجز، ما يضمن خدمات شحن أسرع وأكثر موثوقية.
وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية في «الاتحاد للشحن»، إن عملية الدمج مع «كويني وناجل» إنجاز مهم يؤكد التزام «الاتحاد» بالابتكار الرقمي والتميز التشغيلي.
وأضاف: تعزز عملية الدمج قدرة «كويني وناجل»، على اتخاذ قرارات حجز مدروسة، وتسهيل العمليات ومنح عملائها خدمات عالية المستوى، وذلك من خلال منحها وصولاً مباشراً في الوقت الحقيقي إلى بيانات شبكتنا، وتواصل الاتحاد للشحن منح الأولوية للاتصال والتطوير الرقمي عبر شبكتها، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية لمتطلبات القطاع والارتقاء بمعايير الخدمات إلى مستويات جديدة.
من جهته، قال هولجر كيتز، الرئيس العالمي لشبكة الخدمات اللوجستية الجوية وإدارة خدمات النقل الجوي في «كويني وناجل»: «يتيح لنا إطلاق الحجز الإلكتروني المباشر مع الاتحاد للشحن، منح عملائنا، وصولاً مباشراً إلى سعة الشحن والأسعار في الوقت الحقيقي، ما يسهم في الارتقاء بالكفاءات التشغيلية وتعزيز تجربتهم».
ويؤكد استثمار الاتحاد للشحن المستمر في الحلول الرقمية التزامها الراسخ بتلبية الاحتياجات المتطورة للشركاء والعملاء. كما أن عملية الدمج هذه هي الخطوة الأحدث في استراتيجية الاتحاد للشحن الأوسع لتعزيز بصمتها الرقمية، والتي تعتزم مواصلتها من خلال عقد شراكاتٍ رائدة مع قادة القطاع في المستقبل.

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