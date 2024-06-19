«اقتصادية الشارقة» تؤكد دعم رواد الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ورش عمل في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة بهدف تعريف الأعضاء والراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال بالفرص والخدمات والعروض والمميزات والتسهيلات المقدمة لهم.

واستعرضت مؤسسة «رواد» خلال تلك الورش أهم برامجها.

وأكد خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة حرص الدائرة على تعريف رواد الأعمال في مختلف مدن ومناطق الإمارة ببرامج مؤسسة «رواد» وعلى تقديم البرامج والورش التي تدعم ريادة الأعمال.