محمد بن راشد: دبي وجهة رئيسية للاستثمار والسياحة

دبي (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في دار الاتحاد بدبي، عدداً من قيادات طيران الإمارات والمجموعة، حيث أثنى سموه على ما حققته المجموعة من إنجازات تمكنت من خلالها من ترسيخ مكانتها كإحدى أهم العلامات التجارية الإماراتية، وتأكيد ريادتها كنموذج متطور لخدمات الطيران رفيعة المستوى وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشاد سموه، خلال اللقاء، بالأداء القوي لطيران الإمارات، وما حققته من نتائج قياسية خلال الأعوام الماضية، ودورها المحوري في تأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهة رئيسية للاستثمار والسياحة، وإسهامها الرئيسي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، مستفيدةً من قدراتها الهائلة في صناعة النقل الجوي لتوسيع نطاق ممرات دبي الاقتصادية، بما يخدم في مضاعفة حجم التجارة الخارجية للإمارة بحلول العام 2033.

50 مليون مسافر

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «تأسيس شركة طيران في دبي كان حلماً قبل أكثر من 4 عقود.. راهن البعض ضده.. وحاول الكثيرون صرفنا عنه.. اليوم أصبح الحلم يضم 112 ألف موظف، ويربطنا مع 277 مدينة، وينقل أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً، ويولد إيرادات تتجاوز 137 مليار درهم سنوياً».

وأضاف سموه: «لم يتوقف الحلم.. ما زلنا نحلم بتوسيع الأعمال، وبافتتاح مطار عالمي أكبر، وبالوصول لكل مدينة في القارات الخمس.. اليوم دبي هي مطار العالم، وملتقى البشرية، وحلقة وصل بين قارات وحضارات العالم».

وقال سموه: «العبرة: إذا كنت صاحب عزيمة وإرادة.. لا تسمح لأحد أن يقف بينك وبين أحلامك، لأن ما تستطيع تخيله.. تستطيع تحقيقه».

مشاريع كبرى

واستمع سموه، خلال اللقاء من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى شرح حول الخطط المستقبلية لطيران الإمارات، حيث تعمل المجموعة على العديد من المشاريع الكبرى، التي تتضمن إضافة مزيد من الطائرات، وبرنامجاً لتحديث أسطولها من الطائرات، وتعزيز القدرات في مجالات الضيافة والشحن والمناولة الأرضية، وتسخير التقنيات المتقدمة لدعم عمليات المجموعة، إلى جانب توسيع نطاق برامج التدريب وتطوير الموظفين، والمبادرات الرامية إلى تعزيز أجندة الاستدامة للمجموعة.

كما استمع سموه من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إلى شرح حول أبرز إنجازات المجموعة خلال الفترة الماضية، والتي حققت من خلالها نتائج قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات، نتيجة لتوسع عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم؛ لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية، والتي أرست من خلالها المجموعة معايير جديدة في صناعة الطيران بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو ما كان ليتحقق إلا بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسياسات حكومة دبي المتقدمة، التي كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

النمو الاقتصادي

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن ثقته في مواصلة مجموعة طيران الإمارات دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وقدرتها على ابتكار معايير جديدة للجودة في قطاع الطيران والسفر حول العالم، وتعزيز تنافسيتها بين شركات الطيران الرائدة عالمياً، عبر تطوير قدراتها التقنية، ورفع كفاءة كوادرها البشرية، بما يحقق لها دائماً أعلى درجات التميز، ويمكنها من الحفاظ على ما حققته من إنجازات ونجاحات على مدى السنوات الماضية.

وفي نهاية اللقاء، التقطت لسموه الصور التذكارية مع قيادات طيران الإمارات والمجموعة، متمنياً لهم سموه التوفيق في مهام عملهم، وبلوغ أعلى مستويات التميز.