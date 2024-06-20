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الذهب عند قمة أسبوع بدعم رهانات على خفض الفائدة

الذهب عند قمة أسبوع بدعم رهانات على خفض الفائدة
20 يونيو 2024 08:45

ارتفعت أسعار اليوم الخميس الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام.

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ارتفاع أسعار الذهب


وبحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333.62 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 يونيو.
ولم يطرأ تغير على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 2347.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 982.05 دولار، وتقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 908.28 دولار.

المصدر: وكالات
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