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اقتصاد

«سلال» تدشن في «كيزاد» أحد أكبر مستودعات توزيع الأغذية في الدولة

«سلال» تدشن في «كيزاد» أحد أكبر مستودعات توزيع الأغذية في الدولة
20 يونيو 2024 10:25

دشَّنت شركةُ «سلال»، المتخصِّصة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في أبوظبي، أحدَ أكبر المستودعات المتطوِّرة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد).

ويمتد المستودع على مساحة تزيد على 41,000 متر مربع، ويتضمَّن أكثر من 36,800 منصة تخزين، إضافةً إلى غرف مبرَّدة متقدِّمة.

ويشكل تدشين المستودع خطوة مهمة في إطار جهود شركةُ «سلال» لتحسين الخدمات اللوجستية وتعزيز الأمن الغذائي في أبوظبي من خلال حلول مبتكرة.

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وجُهِّز المستودعُ بأحدث التقنيات والبنى التحتية، ليكون مركزاً رئيسياً لتوزيع المواد الغذائية وتحسين الخدمات اللوجستية من خلال منطقة تحميل تتضمن 38 رصيفاً.

ويندرج إنشاء هذا المستودع الاستراتيجي في إطار تحقيق أهداف «سلال» في مجال تحسين كفاءة توزيع المواد الغذائية، وتوسيع الفرص التجارية، وتعزيز عمليات سلاسل التوريد، فضلاً عن أنه نموذج لالتزام «سلال» بدعم شبكات الأغذية المحلية والعالمية، من خلال تقديم حلول فعّالة ومُجدية للمورِّدين وتجّار التجزئة والجهات المعنية.

 وبفضل التكنولوجيا المتقدِّمة، والقدرات الواسعة لإعادة التصدير وإعادة التعبئة، والموقع الاستراتيجي في كيزاد، يسهم المستودع في تعزيز مكانة «سلال» شركةً رائدةً قادرةً على مواجهة التحديات المتغيِّرة والاضطرابات في سلاسل التوريد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كيزاد
الأغذية
قطاع المنتجات الغذائية
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