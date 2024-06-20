الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"سوق دبي" يعلن المراجعة الدورية للمؤشرين العام والإسلامي

"سوق دبي" يعلن المراجعة الدورية للمؤشرين العام والإسلامي
20 يونيو 2024 11:22

أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي في 24 يونيو الجاري.

وقال سوق دبي، في تعميم اليوم، إنه من المقرر انضمام شركة "يونيكاي للأغذية" إلى المؤشر الإسلامي.

وذكر السوق أنه سيتم كذلك ضم شركة "دريك آند سكل" إنترناشيونال إلى المؤشر العام والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة، اعتباراً من التاريخ ذاته.

أخبار ذات صلة
الشركات الوطنية الكبرى تقود أسواق المال للارتفاع
بنوك ومؤسسات تتوسع في طرح بطاقات الدفع الافتراضية

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي، بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي والمؤشرات القطاعية، إلى أفضل الممارسات الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتولى شركة "اس آند بي داو جونز انديسيز" العالمية، مهمة "وكيل احتساب المؤشرات"، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة. 

المصدر: وام
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
«الإمارات للتعليم»
علوم الدار
"الإمارات للتعليم" تدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمات النقل المدرسي
اليوم 12:02
«جناح ليفربول» هدف برشلونة في «الميركاتو»
الرياضة
«جناح ليفربول» هدف برشلونة في «الميركاتو»
اليوم 12:00
81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول
اقتصاد
81.7 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول
اليوم 11:48
"جامعة الإمارات" تتقدم بفارق 100 مركز في تصنيف التأثير لـ"مؤسسة تايمز" 2024
علوم الدار
"جامعة الإمارات" تتقدم بفارق 100 مركز في تصنيف التأثير لـ"مؤسسة تايمز" 2024
اليوم 11:36
دبا الحصن يُعسكر في تركيا
الرياضة
دبا الحصن يُعسكر في تركيا
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©