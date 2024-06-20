تعاون بين "ايدج" و"تاليس" لتطوير أنظمة الاتصال اللاسلكي في الإمارات

وقعت شركة كاتم، إحدى كيانات مجموعة ايدج المتخصصة في تطوير منتجات وحلول الاتصالات الآمنة، وشركة "تاليس"، خطاب إعلان نوايا للتعاون على تطوير أنظمة الاتصال اللاسلكي المحدد برمجياً في دولة الإمارات.

وقّع ديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لشركة كاتم، وعبدالحفيظ مردي الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" في دولة الإمارات، وكريستوف جروهنري، نائب الرئيس لأنظمه الراديو لشركة "تاليس"، على خطاب إعلان النوايا، اليوم، في معرض الدفاع والأمن يوروساتوري المقام في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، ووليد المسماري، رئيس قطاع تكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني لدى مجموعة ايدج، وباسكال سوريس، الرئيسة والرئيسة التنفيذية لشركة "تاليس" الدولية، وكريستوف ديماس المدير التنفيذي للاتصالات الآمنة وأنظمة المعلومات بشركة "تاليس" في فرنسا.

ولتلبية متطلبات برامج التكنولوجيا المتقدمة واسعة النطاق في دولة الإمارات بالإضافة إلى احتياجات التصدير، ستعمل كل من شركتي كاتم وتاليس معاً على إنتاج وصيانة دورة الحياة الكاملة لحلول الاتصالات اللاسلكية عالية التردد المحمولة جواً وطويلة المدى.

كما ستقدم شركتا كاتم و" تاليس" خبراتهما حيث ستروجان لمجموعة الحلول القائمة على التطوير المشترك في الأسواق العالمية، وتصديرها إليها على حد سواء.

وقال ديدييه باجنو:" تمثل الشراكة الاستراتيجية مع شركة "تاليس"إنجازاً مهماً بالنسبة لمجموعة ايدج، إذ تعزز الثقة العالمية التي حظينا بها وتؤكد ريادتنا لقطاع تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة. وعبر الجمع بين خبراتنا، سنطور معاُ حلولاً متطورة للاتصال اللاسلكي المحدد برمجياً لتلبية المتطلبات الدقيقة للأسواق المحلية والدولية".

من جهته، قال كريستوف سالومون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" للاتصالات الآمنة وأنظمة المعلومات:" تعد “ تاليس” شركة رائدة عالمياً في مجال الحلول اللاسلكية التكتيكية وحلول الاتصالات للقوات البرية والجوية والبحرية، وتتوافق الشراكة مع "ايدج" بشكل كامل مع استراتيجية التطوير للمجموعة في الإمارات".



