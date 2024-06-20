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اقتصاد

"دبي للمهرجانات" تكشف عن موعد انطلاق "مفاجآت صيف دبي"

من فعاليات "مفاجآت صيف دبي" (أرشيفية)
20 يونيو 2024 15:02

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن موعد انطلاق الدورة السابعة والعشرين من "مفاجآت صيف دبي" وذلك في الفترة من 28 يونيو حتى الأول من سبتمبر 2024.

وأفادت المؤسسة، في بيان اليوم، أن الدورة ستقدم 65 يوماً من التجارب من خلال الفعاليات، والسحوبات والجوائز، وعروض المأكولات والمشروبات، وباقات الفنادق ومناطق الجذب السياحي.

ويشمل جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجارب في مراكز التسوق والمتنزهات الترفيهية والمعالم السياحية، بالإضافة إلى فعاليات فنية يقدمها مجموعة من أبرز النجوم، وعروض الترفيه الحي، والمأكولات، وموسم جديد من عالم مدهش احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاقه، وغير ذلك.

وسيحظى المتسوقون بالعديد من فرص الفوز بجوائز ضخمة في السحوبات والمسابقات التي تُقام في مختلف أنحاء المدينة طوال مفاجآت صيف دبي.

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وتنطلق مفاجآت صيف دبي 2024 مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية والتي تقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا.

وتعود سلسلة حفلات بيت ذا هيت في عامها الثالث لتضم مجموعة من الموسيقيين العرب.

وتقدم تنزيلات موسم الصيف عروضاً ترويجية على مختلف العلامات التجارية في جميع أنحاء المدينة.

وتزخر دبي بالعديد من العروض والفعاليات التي يتم تقديمها للجمهور، وسيتم الكشف عن الجدول الزمني الكامل للفعاليات قريباً.

 

المصدر: وام
صيف دبي
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فصل الصيف
مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة
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