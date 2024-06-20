الخميس 20 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تسير رحلات إلى 8 وجهات إضافية خلال يونيو

"الاتحاد للطيران" تسير رحلات إلى 8 وجهات إضافية خلال يونيو
20 يونيو 2024 15:33

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، تسيير رحلات إلى 8 وجهات خلال شهر يونيو الجاري، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية هذا الصيف إلى 76 وجهة.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الناقلة تعمل على تنفيذ خطط توسيع شبكتها لتشمل ثماني وجهات إضافية، حيث سيتم تسيير رحلات إلى ثلاث وجهات مهمة هي بالي وجايبور والقصيم، التي تحظى بشعبية كبيرة.

وأضاف نيفيس: بدأنا عملياتنا إلى وجهات موسمية جديدة وعدنا إلى وجهات صيفية بما في ذلك نيس وأنطاليا على الريفييرا التركية، بالإضافة إلى العودة إلى جزيرتي ميكونوس وسانتوريني في اليونان.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للشحن» تتعاون مع «كويني وناجل» لتعزيز خدمات الحجز الإلكترونية
"الاتحاد للطيران" تطلق 4 رحلات منتظمة أسبوعياً إلى جايبور الهندية

وتطلق الاتحاد للطيران، يوم الاثنين الموافق 24 يونيو الجاري، خدمة جديدة إلى القصيم، لتكون الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية؛ وفي اليوم التالي الموافق 25 يونيو، تطلق أولى رحلاتها إلى جزيرة بالي بإندونيسيا.

وستعمل الاتحاد للطيران على تسيير 4 رحلات أسبوعية إلى بالي.
 

المصدر: وام
موسم الصيف
الاتحاد للطيران
القصيم
بالي
آخر الأخبار
رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن
الأخبار العالمية
محكمة دنماركية تقضي بسجن مهاجم رئيسة الوزراء
اليوم 18:00
قصة حزينة.. ممفيس ديباي يُسقط اسم والده من «قميص هولندا»
الرياضة
قصة حزينة.. ممفيس ديباي يُسقط اسم والده من «قميص هولندا»
اليوم 18:00
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:50
«اقتصادية أبوظبي» تحدد موعد تطبيق الغرامات على نشاط الدعاية والإعلان دون ترخيص
علوم الدار
«اقتصادية أبوظبي» تحدد موعد تطبيق الغرامات على نشاط الدعاية والإعلان دون ترخيص
اليوم 17:24
خبراء دوليون يناقشون مجالات برنامج بحوث الاستمطار
علوم الدار
خبراء دوليون يناقشون مجالات برنامج بحوث الاستمطار
اليوم 17:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©