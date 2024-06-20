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اقتصاد

«قضاء أبوظبي» و«الدولي للتحكيم» يبحثان التعاون في تسوية المنازعات التجارية

«قضاء أبوظبي» و«الدولي للتحكيم» يبحثان التعاون في تسوية المنازعات التجارية
20 يونيو 2024 18:08

 


أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية لتسوية المنازعات التجارية والحكومية ويدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.
إلى ذلك، ناقش الطرفان خلال الزيارة سبل دعم الشراكة الاستراتيجية وتطويرها وتعزيز التعاون لدعم الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والحكومية التي تعرض على المركز سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك بهدف الارتقاء بالبيئة المتطورة والعادلة والمتوازنة لتسوية المنازعات.
واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة على الدور الرائد الذي تضطلع به الدائرة في تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة كجزء من جهودها لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للمنازعات بكافة أنواعها المدنية والتجارية والعقارية من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.
وتعرف الوفد على الدور المحوري لمحكمة أبوظبي التجارية في تعزيز المنظومة الاقتصادية ودعم تنافسيتها، حيث تمتلك كادراً متخصصاً من الخبراء المحليين والدوليين لنظر قضايا المشاريع الاستثمارية والدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية والفصل في النزاعات بين المتقاضين من مجتمع الأعمال، وهو ما يضمن سرعة الفصل في الدعاوى، ويعكس جودة واتساق الأحكام القضائية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

دائرة القضاء في أبوظبي
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