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اقتصاد

«فين فاست» الفيتنامية للمركبات الكهربائية تؤسس مقرها بدبي

مقر غرف دبي (أرشيفية)
21 يونيو 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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استقطبت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة «فين فاست VinFast» الفيتنامية المتخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية لتأسيس مقرها الإقليمي في دبي، والتوسع من الإمارة إلى أسواق المنطقة.
وأفادت الغرفة، في بيان أمس، أن هذا الإنجاز يأتي في ظل جهودها لجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، ما يجسد مساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
من جهته، قال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، إن مكانة دبي على الساحة الدولية تشهد تنامياً متسارعاً باعتبارها وجهة مفضلة للأعمال، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات متكاملة ومتعددة، وبيئة محفزة للاستثمار وريادة الأعمال.
من جانبه، أعرب تا شوان هين، الرئيس التنفيذي لشركة «فين فاست» الشرق الأوسط، عن ثقته في أن الشركة ستساهم في تحول صناعة النقل في الشرق الأوسط نحو مستقبل أخضر وأكثر استدامة.

المركبات الكهربائية
سالم الشامسي
دبي
الإمارات
فيتنام
غرفة دبي العالمية
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