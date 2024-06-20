1.63 مليار درهم سيولة أسواق المال المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة السيولة التي تدفقت لأسواق المال المحلية خلال جلسة تداولات الأمس إلى 1.63 مليار درهم بزيادة تبلغ نحو 70% مقارنة مع قيمة التداولات أول أمس، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع مستويات النشاط في أسواق المال بالدولة، في وقت تماسكت فيه الأسعار والمؤشرات قريبة من مستويات إغلاقها السابقة، رغم الانخفاض الطفيف الذي سجلته عند الإغلاق أمس.

ووفقاً للبيانات الإحصائية التي توفرها أسواق المال بالدولة فقد استمر المستثمرون الأجانب بالشراء حيث بلغت محصلة تداولاتهم في سوقي «أبوظبي» و «دبي» نحو 73.3 مليون درهم صافي شراء، خلال جلسة الأمس، ما يعتبر أحد المؤشرات المهمة على أن أسعار العديد من الأسهم المدرجة قد تكون مناسبة للشراء بعد انخفاضها بنسب ملموسة خلال الأشهر الماضي.



سوق أبوظبي

وتظهر البيانات أن قيمة السيولة التي تدفقت إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس ارتفعت إلى 1.156 مليار درهم، حيث تم تداول نحو 203 ملايين سهم من خلال 15 ألف صفقة تقريباً أبرمت بالسوق خلال الجلسة، وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 27 شركة مدرجة فيما أغلقت أسعار 31 شركة على انخفاض، بينما استقرت أسعار 54 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها يوم أول أمس.

وتركزت التداولات في سوق أبوظبي على الشركة العالمية القابضة بقيمة 190 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة متراجعاً بنسبة 1.29% عند مستوى 404.6 درهم للسهم، فيما استحوذت التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول على 151 مليون درهم وأغلق سهم البنك عند مستوى 11.94 درهم مرتفعاً بنسبة 2.4%.

كما استقطب سهم مجموعة الاتصالات إي أند على 114 مليون سهم، وأغلق سهم الشركة على مستوى 16.04 درهم مرتفعاً بنسبة 0.88%، تلاه سهم الدار العقارية بقيمة تداولات بلغت 84 مليون درهم وأغلق السهم على مستوى 6.03 درهم بارتفاع 0.84%، واستمر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بالارتفاع ليسجل أمس ارتفاعاً بنسبة 2.6% عند سعر الإغلاق البالغ 11.8 درهم، بعد أن سجل تداولات على السهم بقيمة 82 مليون درهم.

كما تظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا في الشراء حيث بلغت محصلة تداولاتهم في سوق العاصمة أبوظبي نحو 58 مليون درهم صافي شراء.



سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 476 مليون درهم خلال جلسة الأمس، بتنفيذ 7,6 ألف صفقـة توزعت عـلى 113 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على3987 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.04٪ مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد تصدرت التداولات على سهم إعمار العقارية القائمة مسجلة تداولات بقيمة 146 مليون درهم، وأغلق سعر السهم على مستوى 7.83 درهم بارتفاع نسبته 0.26% ثم جاءت التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمـة 99 مليون درهم، الذي أغلق عند سعر 16.5 درهم بارتفاع 0.6%، تلاه الخليج للملاحة بتداولات بقيمـة 77 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 6.7 درهم دون تغيير، ثم جاءت تداولات بنك دبي الإسلامي بقيمة 69 مليون درهم، والذي أغلق على مستوى 5.72 درهم بارتفاع بنسبة 2% تقريباً، تلاه التداولات على سهم إعمار للتطوير بقيمة 15 مليون درهم ، حيث أغلق سهم الشركة عند مستوى 7.6 درهم للسهم بارتفاع 1.3%.



مشتريات الأجانب

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو321 مليون درهم لتشكل ما نسبته 67.3% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 305 ملايين درهم لتشكل ما نسبته64.1 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 15.3 مليون درهم صافي شراء.