«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع شركة «إس إيه بي -إس إي»

دبي (الاتحاد)

التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «إس إيه بي -إس إي» (SAP SE) برئاسة كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي للشركة، بحضور المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل بالهيئة.

وسلط معالي الطاير خلال اللقاء الضوء على مشاريع الهيئة الاستشرافية التي تتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى توفير بيئة محفزة للابتكار بمعايير عالمية وتدعم البحث والتطوير الرائد.

وأكد معاليه، أن الهيئة تعمل ضمن منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل، تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، ومبادرة «دبي 10X» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأكد معالي الطاير أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «إس إيه بي» في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، كما أكد التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً رقمياً عالمياً، حيث أثمرت هذه الرؤية عن تأسيس مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة «ديوا الرقمية»، لتقديم حلول وخدمات رقمية مبتكرة لدعم احتياجات المتعاملين الرقمية، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار.