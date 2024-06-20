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اقتصاد

إطلاق أول شركة إماراتية لإنتاج الطحالب الدقيقة في أبوظبي بقيمة 44 مليون درهم

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
21 يونيو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وشركة اسثا بيوتيك،، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اتفاقية مساطحة لتطوير منشأة جديدة في كيزاد العين.
وبموجب الاتفاقية، سيتم إطلاق أول شركة إماراتية متخصصة في إنتاج الطحالب الدقيقة ذات الاستخدامات عالية القيمة في قطاعات الصحة ومستحضرات التجميل والأغذية والزراعة، باستثمار أولي قدره 44 مليون درهم «12 مليون دولار أميركي» من شركة اسثا بيوتيك.
وستلتقط منشأة اسثا بيوتيك، المُزمع تطويرها على مساحة 38 ألف متر مربع، ما يصل إلى 1.000 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، عبر استخدام الكربون الناتج من الصناعات المحلية في زراعة الطحالب الدقيقة.. ولهذا الغرض، ستوظف الشركة وتتولى تدريب فريق مكون من 30 موظفاً من ذوي المهارات العالية للعمل في مختبر ووحدة إنتاج الطحالب الدقيقة.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة اسثا بيوتيك المتخصصة في تطوير البنى التحتية للاقتصاد الأخضر إلى مجموعة كيزاد، لنعمل معاً على تطوير بنية تحتية حديثة تشجع الشركات على تحسين ممارساتها المستدامة وتسريع جهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وأضاف: تقود كيزاد الجهود نحو تسريع وتيرة التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ولدينا التزام راسخ بالتحسين والتطوير المستمرين بهدف خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبه قال زهير بنسعيد، الرئيس التنفيذي لشركة اسثا بيوتيك، إن برنامج أبوظبي الطموح للتنمية المستدامة يمثل خطوة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على تحديات إنتاج المواد الغذائية العضوية والتوسع في تطبيق حلول إزالة الكربون الطبيعية. وستركز شركة اسثا بيوتيك مبدئياً على إنتاج سلالات محددة من الطحالب الدقيقة وهي «سبيرولينا» و«المكورات الدموية بلوفياليس» و«كلوريلا» بطرق مستدامة باستخدام عمليات الاستزراع المغلقة والمفاعلات الحيوية الضوئية، وستوجه إنتاجها مبدئياً إلى سوق المكملات الغذائية.

الصناعات المحلية 
تعتمد «سثا بيوتيك» على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الصناعات المحلية كمصدر للكربون اللازم لنمو الطحالب الدقيقة في منشآتها الزراعية. وتستهدف المنشأة الجديدة التقاط ما يصل إلى 1000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يتجاوز قدرة الغابات أو حقول الذرة على احتجاز الكربون.

محمد الأحمد
الإمارات
الطحالب
كيزاد
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