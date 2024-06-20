الإمارات ثالث أكبر مساهم في الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين

المنامة (وام)

أفاد مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، أن الإمارات تسهم بـ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة لتحتل المرتبة الثالثة.

ووفق بيان صادر عن المجلس، أمس تمكنت مملكة البحرين من استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في عام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليار دولار في 2023، متجاوزاً قيمة التدفقات المستقطبة في 2022 بما نسبته 148%، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأسهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة إلى 43.1 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ36.2 مليار دولار في 2022.

وقالت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «عكس الحجم الاستثنائي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل تكلفة تشغيلية تنافسية».