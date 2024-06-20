الجمعة 21 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات ثالث أكبر مساهم في الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين

الإمارات ثالث أكبر مساهم في الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين
21 يونيو 2024 00:59

المنامة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم 33 ألف طن من المساعدات إلى غزة عبر 395 طائرة
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي

أفاد مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، أن الإمارات تسهم بـ 10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في المملكة لتحتل المرتبة الثالثة.
ووفق بيان صادر عن المجلس، أمس تمكنت مملكة البحرين من استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في عام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليار دولار في 2023، متجاوزاً قيمة التدفقات المستقطبة في 2022 بما نسبته 148%، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأسهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة إلى 43.1 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ36.2 مليار دولار في 2022.
وقالت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «عكس الحجم الاستثنائي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل تكلفة تشغيلية تنافسية».

الإمارات
البحرين
الاستثمارات المباشرة
الاستثمارات الإماراتية
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
آخر الأخبار
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة وغزة والدول العربية
21 يونيو 2024
بوتين والرئيس الفيتنامي تو لام في هانوي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: مقترح روسيا للسلام في أوكرانيا لن يدوم إلى الأبد
21 يونيو 2024
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سنتكوم» تدمر سفينتين للحوثيين
21 يونيو 2024
سوناك يتحدث إلى المزارعين في بارنستابل جنوب غرب إنجلترا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بريطانيا.. «التصويت التكتيكي» يهدد «المحافظين» في انتخابات 4 يوليو
21 يونيو 2024
طفلة تبحث عن مياه صالحة للشرب في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
كولومبيا تستعد لاستقدام 50 طفلاً من غزة للعلاج
21 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©