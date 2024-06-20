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اقتصاد

ثاني الزيودي: دور مهم لقطاع الطيران في تحقيق النمو الاقتصادي

ثاني الزيودي خلال الزيارة (من المصدر)
21 يونيو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قطاع الطيران يسهم بدور مهم في نمو اقتصاد الإمارات وازدهارها، كونه يسهل تدفقات السياحة والتجارة والاستثمار.
وأوضح معاليه، خلال زيارته أمس لشركة سند لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، الشركة العالمية المتخصصة في مجال هندسة الطيران، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، والواقعة في حرم مطار زايد الدولي بأبوظبي، أن «سند» تعد واحدة من الشركات الإماراتية الواعدة في قطاع الطيران سريع النمو، إذ تساهم بشكل بناء في مسيرة نمو وازدهار الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع والخدمات.
واطلع معاليه، خلال الزيارة بحضور إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، ومنصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وعدد من المسؤولين والفرق الهندسية والتقنية والفنية من الكوادر الوطنية في «سند»، على حجم العمل والإنجازات التي تسطرها «سند» من وحي خبرتها المتراكمة طوال مسيرتها الممتدة التي تصل إلى 37 عاماً في مجال إصلاح محركات الطائرات حول العالم انطلاقاً من أبوظبي ودولة الإمارات، وما تقدمه من خدمات نوعية لأكثر من 30 شركة طيران حول العالم، استناداً إلى تميزها المشهود في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
وأشاد الزيودي بالأدوار والمهام النوعية للكوادر الوطنية الشابة التي تستثمر فيها «سند» لاستدامة نجاحها في هذا المجال الفريد، حيث تبلغ نسبة الكوادر الوطنية في الشركة نحو 30%، من الجنسين، الذين يدعمون فرص التطوير وتعزيز الحضور، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويرتقون بالأداء الهندسي والتقني والفني في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.
وتسهم شركة سند وبقوة في دعم توجهات التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحكم أن أكثر من 90% من إيرادات سند تأتي من خارج دولة الإمارات. 
وتعمل الشركة باستمرار على مضاعفة خطوط الصيانة والعمرة لديها، بما يحقق مزيداً من التطلعات والشراكات الاستثمارية والصناعية والتجارية مع كبرى الشركات العالمية. وتمكنت الشركة خلال العام الماضي 2023 من صيانة أعلى عدد محركات على امتداد مسيرتها المتواصلة منذ 37 عاماً، بواقع 142 محركاً تم صيانتها على 4 خطوط صيانة، فيما من المتوقع أن تشهد سنة 2024 صيانة نحو 170 محركاً، ومن المنتظر أيضاً أن يتم إضافة خط صيانة جديد بنهاية العام الجاري 2024 لتصل خطوط الصيانة في سند إلى 5، مع توقعات بكسر حاجز الـ 200 محرك يتم صيانتها في شركة سند بأبوظبي خلال العام المقبل 2025.

ثاني الزيودي
الإمارات
شركة سند
قطاع الطيران
النمو الاقتصادي
محركات الطائرات
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