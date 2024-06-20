«اقتصادية أبوظبي» تطبق غرامات على الدعاية والإعلان بدون ترخيص

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تبدأ دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، تطبيق قرار إلزام المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل، حسب راشد القبيسي، رئيس إدارة التراخيص الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.

وكشف القبيسي في تصريحات خاصة لمركز الاتحاد للأخبار، عن ضرورة حصول مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، بجانب حصولهم على ترخيص من المجلس الوطني للإعلام.

وأوضح راشد القبيسي، أن القرار ينطبق على كافة المنشآت والشركات الحكومية العاملة في أبوظبي والتي تستفيد من خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، ومن دون وجود أي استثناءات لأي من الأنشطة.

وأشار إلى أنه فيما يخص مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم الاستعانة بهم من خارج الدولة للترويج والإعلان عن منتجات الشركات العاملة في أبوظبي، فيجب حصولهم على ترخيص من الدائرة أيضاً حيث يمكن للأجانب من خارج الدولة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط لكن ذلك في حال وجود بطاقة الهوية الإماراتية أو الرقم الموحد فقط، معلناً أنه يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تقديم طلب إصدار التراخيص والتصاريح بكل سهولة من خلال منصة «تم» عبر الدخول على «خدمات دائرة التنمية الاقتصادية» واختيار الأنشطة المطلوب مزاولتها والتي من بينها ما يتعلق بمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية حيث يتم استخراج الترخيص خلال فترة تقل عن 10 دقائق.

وذكرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن قيمة رسوم الترخيص تبلغ 1250 درهماً للمؤسسات الفردية، ومبلغ 5 آلاف درهم للشركات.

وأفادت بأن الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها مع بدء تطبيق القرار تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق، لافتة إلى أنه يتوجب على فروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي استخراج التصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة النشاط، كما أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك تجنباً للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.

ووفقاً لتقديرات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، فإن عدد التراخيص الحالية التي تزاول أنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يبلغ (543) رخصة، ويتوقع زيادة العدد بعد تطبيق هذا القرار، مؤكدة أن هذا القرار، يأتي تماشياً مع جهود «اقتصادية أبوظبي» في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، والحفاظ على حقوق المستهلك.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، قد شددت على ضرورة حصول المنشآت الاقتصادية على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية عند القيام بأي إعلانات «دعائية أو ترويجية أو تسويقية» بما يسهم في تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي، موضحة أنه يجب على المنشآت الاقتصادية التأكد من وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية الاقتصادية عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي.