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اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط تفاؤل بخفض الفائدة

الذهب
21 يونيو 2024 09:04

تتجه أسعار الذهب اليوم الجمعة لتحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، مدفوعة بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط تفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
وبحلول الساعة 0344 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2360.95 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. وتقدم المعدن بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.60 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 982.45 دولار، وتقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.98 دولار.
وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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المصدر: وكالات
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