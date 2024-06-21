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اقتصاد

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية

أسعار النفط
21 يونيو 2024 09:53

لم تشهد العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، تغيرات كبرى لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي وسط مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود الأميركية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 15 سنتا إلى 85.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0356 بتوقيت جرينتش، بعد مكاسب بواقع 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس  14 سنتا إلى 81.15 دولار للبرميل. وانتهى أجل عقد يوليو أمس الخميس عند 82.17 دولار للبرميل مرتفعا 0.7 بالمئة.
وارتفعت الأسعار نحو خمسة بالمئة منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع.

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المصدر: وكالات
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