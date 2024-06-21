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اقتصاد

«غرفة دبي» تُدشّن مجلس الأعمال المكسيكي

خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي (من المصدر)
22 يونيو 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال المكسيكي بهدف تحفيز الفرص التجارية والاستثمارية الثنائية، وتعزيز الروابط والشراكات بين مجتمعي الأعمال في كل من دبي والمكسيك.
ويأتي تأسيس المجلس في ظل تنامي جاذبية دبي للشركات والمستثمرين المكسيكيين، حيث بلغ عدد الشركات المكسيكية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 108 شركات.
وتم خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال المكسيكي، الذي عقد في مقر غرف دبي مؤخراً، استعراض الأهداف الرئيسية للمجلس والمتمثلة في توطيد العلاقات الاقتصادية بين دبي والمكسيك، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بما يُحقّق المنفعة المتبادلة، إلى جانب مناقشة برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: نحرص على تمكين مجالس الأعمال للمساهمة بشكل فعال في بناء المزيد من الفرص الواعدة بين القطاع الخاص في دبي ومجتمعات الأعمال حول العالم، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في كافة القطاعات محلياً ودولياً، مما يساهم في نمو تجارة دبي الخارجية وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للأعمال.
وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي، حيث تركز هذه المجالس بالتعاون والتنسيق مع الغرفة على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي والشركات في البلدان والأسواق التي يمثلها المجلس.
وتعمل الغرفة حالياً على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها بهدف دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) بتعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

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