9 مليارات درهم مكاسب أسواق المال المحلية خلال 3 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قادت الشركات الوطنية الكبرى المدرجة في أسواق المال المحلية أمس، مؤشرات الأسعار للارتفاع ومكنتها من تجاوز حواجز نفسية مهمة لدى المستثمرين، حيث أغلق المؤشر العام لسوق العاصمة أبوظبي فوق حاجز الـ 9000 نقطة لأول مرة منذ نحو شهر، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.71% تقريباً، كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي فوق حاجز الـ 4000 نقطة لأول مرة خلال نفس الفترة تقريباً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.64%، خلال جلسة تداولات الأمس. وتظهر البيانات أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة حققت مكاسب بنحو 9 مليارات درهم خلال الجلسات الثلاث الماضية لتبلغ 3.44 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 3.431 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبلغت قيمة السيولة الإجمالية التي تدفقت للتداولات في سوقي المال بالدولة نحو 4.4 مليار درهم خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وتلقت الأسواق دعماً مهماً من استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية التي يتم ضخها يومياً في أسواق المال المحلية، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 168 مليون درهم صافي شراء، على مدى الجلسات الثلاث الماضية، وذلك بعد أن كانت الأسعار انخفضت إلى مستويات أصبحت معها أسعار الكثير من الأسهم المدرجة جذابة للمستثمرين.



سوق أبوظبي

وتظهر البيانات الإحصائية التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية أن المؤشر العام للسوق ارتفع خلال الجلسات الثلاث الماضية، بنحو 0.9% أو ما يعادل 80 نقطة، أي بعد استئناف التداولات عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، ليغلق أمس، عند مستوى 9013 نقطة.

وشهد السوق إبرام نحو 49 ألف صفقة على مدى الجلسات الثلاث تم من خلالها تداول 731 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليار درهم تقريباً.

وكانت محصلة التغييرات في أسعار الأسهم المدرجة ارتفاع أسعار 35 شركة مقابل انخفاض أسعار 38 شركة فيما استقرت أسعار 39 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة. وقادت الشركة العالمية القابضة النشاط في سوق أبوظبي مسجلة تداولات بقيمة 634 مليون درهم خلال الجلسات الثلاث الماضية، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 414 درهماً مرتفعاً بنسبة 1.6% أو ما يعادل 6.5 درهم للسهم الواحد ما رفع القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى 908.1 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، تلاها التداولات على شركة بيور هيلث بقيمة 352 مليون درهم تقريباً، وارتفع سعر سهم الشركة 1.16% ليغلق على مستوى 4.35 درهم للسهم.

وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 146 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسات الثلاث الأسبوع الحالي.



سوق دبي

في سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام على مستوى 4012 نقطة مرتفعاً بنحو 28 نقطة بنسبة 0.7% مقارنة مع مستويات إغلاقه السابقة قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وشهد السوق خلال الجلسات الثلاث الماضية إبرام نحو 25 ألف صفقة تم من خلالها تداول 376 مليون سهم بقيمة 1.02 مليار درهم.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن المستثمرين الأجانب أيضاً استمروا في ضخ سيولة جديدة في أسهم الشركة المدرجة بلغت محصلتها 22.5 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسات الثلاث.

وبلغت قيمة التداولات على سهم شركة إعمار العقارية نحو 288 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 1.9% عند مستوى 7.90 درهم للسهم، تلاه التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 156 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً نحو 0.9% على سعر 16.40 درهم للسهم.