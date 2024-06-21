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اقتصاد

21.1 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال الربع الأول

21.1 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات خلال الربع الأول
22 يونيو 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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كشف مصرف الإمارات المركزي، عن استمرار قطاع التأمين في الدولة في النمو، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة ملحوظة في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إن أقساط التأمين المكتتبة، زادت إلى 21.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 18.5% مقارنة بنحو 17.8 مليار درهم في الربع الأول من 2023.
وأرجع المركزي السبب الرئيس وراء زيادة الأقساط المكتتبة، إلى زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 15.1% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار درهم، وزيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 24.6% إلى 8.1 مليار درهم، كما زادت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 15% إلى 2.3 مليار درهم نتيجة الزيادة في أقساط التأمين على حياة الأفراد.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين، بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 8.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة في المطالبات المدفوعة للتأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 47.1%، وفي المطالبات المدفوعة في التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
وزاد إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 6.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 78.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 73.7 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.

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