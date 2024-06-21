محمد بن راشد: الإمارات تصنع أفضل بيئة استثمارية في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن دولة الإمارات، ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً، حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق، والتي بلغت حوالي 112 مليار درهم، وحلت في المرتبة الـ11 عالمياً، وهو المركز الذي كان ضمن خطتنا لتحقيقه في العام 2030، وفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويغطي 200 اقتصاد حول العالم.

وأضاف سموه: «الكثيرون حول العالم يراهنون على الإمارات، باستثماراتهم، وبمواهبهم، وبثرواتهم، ونحن نقول لهم من يراهن علينا نراهن عليه، ومستمرون في صنع أفضل بيئة استثمارية في العالم بإذن الله».

ووفق التقرير، بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة 828 مليار درهم، والاستثمارات الصادرة من الدولة بلغت رصيداً تراكمياً 965 مليار درهم، كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال العام السابق، والأولى عربياً وفي غرب آسيا وفي الشرق الأوسط في الاستثمارات الواردة أو الصادرة منها.