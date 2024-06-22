الأردن يعلن العثور على متفجرات داخل منزل في العاصمة

قالت الشرطة الأردنية، اليوم السبت، إنها عثرت على مواد متفجرة مخزنة في منطقة سكنية في العاصمة عمّان وفجرتها وفتحت تحقيقا في الواقعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وذكرت مديرية الأمن العام، في بيان مقتضب، أنه تم التعامل مع المواد، التي عثر عليها في منزل في منطقة "ماركا" الجنوبية، وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون وقوع أي إصابات. وأفاد شهود بأن الشرطة أغلقت المنطقة.

وأضافت الوكالة "دعت المديرية الجميع إلى الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات"، مشيرة إلى أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل بمجرد انتهاء التحقيق.