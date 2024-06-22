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اقتصاد

58 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين

58 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين
23 يونيو 2024 01:05

بكين (وام)

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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي وصل إلى 412.5 مليار يوان أو ما يعادل حوالي 57.94 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن موقع الوزارة، أن الرقم المسجل جاء أقل بنسبة 28.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إلا أنه وعلى الرغم من الانخفاض، فقد تم تأسيس 21 ألفاً و764 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في أنحاء الصين خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين بزيادة 17.4%. ونقلت «شينخوا» عن مسؤول بالوزارة قوله: «لا يزال حجم الاستثمار الأجنبي في الاستخدام الفعلي عند مستوى مرتفع تاريخياً»، موضحاً أن سبب الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى قاعدة المقارنة العالية في العام الماضي.
واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 28.4%، أو 117.1 مليار يوان من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة قدرها 2.8 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يشير إلى استمرار التحسن في هيكل الاستثمار.

الصين
الاستثمار الأجنبي المباشر
وزارة التجارة الصينية
شينخوا
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