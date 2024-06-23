بنك التنمية الصيني يصدر قروضاً بقيمة 28 مليار دولار للتحول الأخضر

عزز بنك التنمية الصيني، دعمه المالي للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون، حيث أصدر قروضاً خضراء بقيمة تزيد عن 200 مليار يوان (حوالي 28 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليتجاوز معدل نمو تلك القروض نظيره لجميع أنواع القروض الأخرى ضمن أعمال البنك.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البنك قوله، إن إصداراته التراكمية لقروض خفض الكربون من خلال تسهيل ائتماني لخفض الكربون، تجاوز 110 مليارات يوان، مشيراً إلى أنه واصل بنشاط إثراء المنتجات والخدمات المالية الخضراء، ودعم القطاعات الرئيسية في الحفاظ على الطاقة، ومكافحة التلوث والحد من الكربون، والتخضير، والوقاية من الكوارث، من بين مهام أخرى، لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.