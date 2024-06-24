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اقتصاد

النفط يواصل خسائره متأثراً بصعود الدولار

النفط يواصل خسائره متأثراً بصعود الدولار
24 يونيو 2024 08:57

 تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين لثاني جلسة على التوالي، متأثرة بصعود الدولار بعد تجدد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وفتور شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وبحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 84.84 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.6 بالمئة عند التسوية يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 80.34 دولار للبرميل.
ويرفع صعود الدولار تكلفة شراء النفط المقوم بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.

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المصدر: وكالات
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