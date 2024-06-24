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أسعار الذهب تصعد مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية

أسعار الذهب تصعد مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية
24 يونيو 2024 08:54

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأسبوع لاستجلاء الإطار الزمني لخفض الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0155 بتوقيت جرينتش زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2324.36 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.2 بالمئة إلى 2336.70 دولار للأوقية.
وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام، وسجل في أحدث تداول 4.2496 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة للمستثمرين.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.55 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 990.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 947.50 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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