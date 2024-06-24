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اقتصاد

"الاتحاد للشحن" توسع شبكة رحلاتها إلى مدريد

"الاتحاد للشحن" توسع شبكة رحلاتها إلى مدريد
24 يونيو 2024 13:12

أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، اليوم، عن تفعيل مسار شحن جديد بين أبوظبي والعاصمة الإسبانية مدريد، اعتباراً من يوم 15 يوليو 2024 بمعدل رحلتين أسبوعياً على متن طائرة بوينج 777.

وتسهم هذه الخطوة التوسعية في تعزيز حجم البضائع التي تنقلها الشركة إلى أوروبا بأكثر من 200 طن وزيادة إجمالي رحلاتها إلى إسبانيا لتبلغ 25 رحلةً في الأسبوع.

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ويركّز هذا التوسع على الأهمية الاستراتيجية للوجهات الإسبانية، لا سيما مدريد بوصفها أحد المراكز الأساسية للأزياء على مستوى أوروبا والعالم، كما يهدف إلى تعزيز ربط التجارة الإلكترونية بين آسيا وأوروبا انطلاقاً من مركز أعمال الاتحاد للشحن في أبوظبي.

وقال ستانيسلاس برون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن التجاري لدى الاتحاد للشحن: "يأتي تسيير رحلات شحن إلى مدريد ليلبي الطلب المتزايد على تدفقات التجارة الإلكترونية بين آسيا وأوروبا. وتشكّل العاصمة الإسبانية محطة أساسية لشبكة الشحن لدينا".

المصدر: وام
إسبانيا
الاتحاد للشحن
مدريد
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