الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"فلاي دبي" تضيف إسلام أباد ولاهور إلى شبكتها في باكستان

"فلاي دبي" تضيف إسلام أباد ولاهور إلى شبكتها في باكستان
24 يونيو 2024 14:02

أعلنت "فلاي دبي" اليوم إطلاق رحلاتها إلى إسلام أباد ولاهور في باكستان اعتباراً من بداية يوليو 2024،
وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار إسلام أباد الدولي ومطار علامة إقبال الدولي في لاهور يومياً من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.

وكانت الناقلة بدأت تسيير رحلاتها إلى باكستان لأول مرة في عام 2010 إلى كراتشي، كما توفر أيضاً رحلات إلى فيصل أباد ومُلتان وكويتا وسيالكوت.
وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي": "تمثل باكستان سوقاً مهماً لنا منذ عام 2010 عندما بدأنا عملياتنا في السوق لأول مرة، وشهدنا طلباً متنامياً على السفر".

من جانبه قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا وشبه القارة الهندية في "فلاي دبي": "ستوفر خدماتنا اليومية الجديدة إلى إسلام أباد ولاهور لعملائنا من دولة الإمارات وباكستان خيارات أكثر ملاءمة للسفر، وسيتم تشغيل الرحلات بواسطة أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس".

أخبار ذات صلة
مقتل 5 جنود باكستانيين بانفجار قنبلة
زلزال بقوة 4.7 يضرب شمال باكستان
المصدر: وام
إسلام أباد
فلاي دبي
باكستان
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك يزور فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»
الرياضة
نهيان بن مبارك يزور فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»
اليوم 15:14
باحثان من "أميركية الشارقة" يطوران أجهزة استشعار خاصة للكشف عن المركبات السامة
علوم الدار
باحثان من "أميركية الشارقة" يطوران أجهزة استشعار خاصة للكشف عن المركبات السامة
اليوم 15:11
سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لمؤشريه العام والإسلامي
اقتصاد
سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لمؤشريه العام والإسلامي
اليوم 14:51
شعار شرطة رأس الخيمة
علوم الدار
شرطة رأس الخيمة تطلق حملة "كيف تؤمن منزلك أثناء سفرك"
اليوم 14:45
لجنة بـ"الوطني" تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
علوم الدار
لجنة بـ"الوطني" تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©