"فلاي دبي" تضيف إسلام أباد ولاهور إلى شبكتها في باكستان

أعلنت "فلاي دبي" اليوم إطلاق رحلاتها إلى إسلام أباد ولاهور في باكستان اعتباراً من بداية يوليو 2024،

وسيتم تشغيل الرحلات إلى مطار إسلام أباد الدولي ومطار علامة إقبال الدولي في لاهور يومياً من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي.



وكانت الناقلة بدأت تسيير رحلاتها إلى باكستان لأول مرة في عام 2010 إلى كراتشي، كما توفر أيضاً رحلات إلى فيصل أباد ومُلتان وكويتا وسيالكوت.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي": "تمثل باكستان سوقاً مهماً لنا منذ عام 2010 عندما بدأنا عملياتنا في السوق لأول مرة، وشهدنا طلباً متنامياً على السفر".



من جانبه قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا وشبه القارة الهندية في "فلاي دبي": "ستوفر خدماتنا اليومية الجديدة إلى إسلام أباد ولاهور لعملائنا من دولة الإمارات وباكستان خيارات أكثر ملاءمة للسفر، وسيتم تشغيل الرحلات بواسطة أسطولنا من طائرات بوينغ 737 ماكس".