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اقتصاد

"إتش إس بي سي" يطلق منصة عالمية لتداول الثروات في الإمارات

"إتش إس بي سي" يطلق منصة عالمية لتداول الثروات في الإمارات
24 يونيو 2024 14:06

أعلن بنك "إتش إس بي سي"، إطلاق منصة "ورلد تريدر WorldTrader" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة رقمية للاستثمار والتداول، تتيح للعملاء في الإمارات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأوراق المالية على المستوى الدولي.

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وتغطي شبكة المنصة 77 سوقاً للبورصة عبر 25 سوقاً، وتقوم بتنفيذ طلبات العملاء على الاستثمارات الدولية بشكل مباشر.
ووفق بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، ستمنح المنصة عملاء إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لديه إمكانية الوصول إلى نحو 80% من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية للتداول بالأسهم وصناديق الاستثمار والسندات القابلة للتداول، والاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات الدخل الثابت، إما عبر تطبيق "HSBC" للهاتف المتحرك أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، أول سوق في شبكة "HSBC" العالمية تقوم بإطلاق منصة "WorldTrader"، ومن المقرر أن تتبعها أسواق مختارة في آسيا والشرق الأوسط.

وكشفت نتائج استطلاع HSBC للمستثمرين الأثرياء لعام 2024، وهي دراسة استقصائية عالمية تستطلع توجهات المستثمرين وأولوياتهم عبر 11 سوقاً استثمارياً عالمياً، أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع 55% في دولة الإمارات العربية المتحدة يخططون لزيادة استثماراتهم في الخارج.

وقال دينيش شارما، الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "إتش إس بي سي": "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدةً من أكبر خمس أسواق للثروات والخدمات المصرفية الشخصية بالنسبة للبنك على مستوى العالم".

المصدر: وام
الإمارات
بنك اتش اس بي سي
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