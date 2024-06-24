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سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لمؤشريه العام والإسلامي

سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لمؤشريه العام والإسلامي
24 يونيو 2024 14:51

أعلن سوق دبي المالي، نتائج المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، وتطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرين اعتباراً من اليوم.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام وهي "ديوا" بحصة 10%، و"دبي الإسلامي" بوزن 10%، و"إعمار العقارية" 10%، و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 10%.

وجاء سهم "دبي التجاري" في المركز الخامس بوزن 6.08%، ثم "إعمار للتطوير" 5.08%، و"دبي للاستثمار" 5.06% و"سالك" 4.73% و"المشرق" 4.69% و"العربية للطيران" 4.61% و"دو" 4.24% و"الخليج للملاحة" 3.19% و"إمباور" 2.18% و"مصرف عجمان" 1.95%.

وحل سهم "سوق دبي المالي" في المركز الـ 15 بوزن 1.62% و"تبريد" 1.54% و"أرامكس" 1.51% و"باركن" 1.49% و"ديار" 1.46% و"تعليم" 1.38% و"تيكوم" 1.38% و"الاتحاد العقارية" 1.15% و"سبينس" 1.05%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

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وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي: "ديوا" بحصة 10% و"دبي الإسلامي" بوزن 10% و"إعمار العقارية" بنسبة 10%.

وتصدر سهم "إعمار للتطوير" المركز الرابع بوزن 6.99% ثم "دبي للاستثمار" 6.97% و"سالك" 6.51% و"العربية للطيران" 6.36% و"دو" 5.84% و"الخليج للملاحة" 4.39% و"إمباور" 3%، و"مصرف عجمان" 2.68% و"سوق دبي المالي" 2.23% و"السلام البحرين" 2.13% و"تبريد" 2.12%.

وبلغ وزن سهم "أرامكس" في المؤشر الإسلامي" 2.07% و"باركن" 2.05% و"ديار" 2.02% و"جي اف اتش" 1.96% و"تعليم" 1.9% و"تيكوم" 1.9% و"الاتحاد العقارية" 1.58% و"تاكسي دبي" 1.14% و"أمانات" 1.22% و"دريك آند سكل" 1.16% و"دبي للمرطبات" 1.06%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

 
 

المصدر: وام
دبي
سوق دبي المالي
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