الإثنين 24 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تسيّر أولى رحلاتها إلى القصيم

"الاتحاد للطيران" تسيّر أولى رحلاتها إلى القصيم
24 يونيو 2024 16:42

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، تدشين رحلاتها إلى القصيم في المنطقة الوسطى للمملكة العربية السعودية.

وتعد القصيم الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية، وتقدّم للضيوف أربع رحلات مباشرة أسبوعيا، وتعزز هذه الخدمة الربط بين المملكة وبقية العالم عبر أبوظبي.

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تسير رحلات إلى 8 وجهات إضافية خلال يونيو
«الاتحاد للشحن» تتعاون مع «كويني وناجل» لتعزيز خدمات الحجز الإلكترونية

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران " نؤكد على التزامنا بالسوق السعودي مع مرور 20 عاما على ربط أبوظبي بالمملكة العربية السعودية، ومع تزايد الطلب على السفر الجوي إلى سوق الأعمال والسياحة الواعد في المملكة، يحدونا الحماس بإطلاق رحلاتنا إلى القصيم، المركز الثقافي والتجاري المهم".

وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات من عائلة الإيرباص A320.

المصدر: وام
الاتحاد للطيران
القصيم
آخر الأخبار
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا
الأخبار العالمية
مفوض الأونروا: الوكالة ضرورية حتى حل القضية الفلسطينية
اليوم 18:51
جزء من تابوت في موقع اكتشاف 33 مقبرة أثرية في مصر
الترفيه
الكشف عن آثار تعود لعصور مختلفة في مصر
اليوم 18:40
«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»
الرياضة
«شوماخر الصغير» يعود إلى «الفورمولا-1»
اليوم 18:34
فارجا.. «كسور متعددة»
الرياضة
فارجا.. «كسور متعددة»
اليوم 18:28
حاكم منطقة داغستان يزور الكنيس الذي تعرض للهجوم
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد لحصيلة الهجمات الدامية في داغستان
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©