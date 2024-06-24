"الاتحاد للطيران" تسيّر أولى رحلاتها إلى القصيم

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، تدشين رحلاتها إلى القصيم في المنطقة الوسطى للمملكة العربية السعودية.

وتعد القصيم الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية، وتقدّم للضيوف أربع رحلات مباشرة أسبوعيا، وتعزز هذه الخدمة الربط بين المملكة وبقية العالم عبر أبوظبي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران " نؤكد على التزامنا بالسوق السعودي مع مرور 20 عاما على ربط أبوظبي بالمملكة العربية السعودية، ومع تزايد الطلب على السفر الجوي إلى سوق الأعمال والسياحة الواعد في المملكة، يحدونا الحماس بإطلاق رحلاتنا إلى القصيم، المركز الثقافي والتجاري المهم".

وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات من عائلة الإيرباص A320.