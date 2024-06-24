الدار تُطلِق مشروع «فيرديس من جنان» في دبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية «الدار» إطلاق «فيرديس من جنان»، مشروعها السكني الاستثنائي في دبي والمكون من شقق سكنية تدمج الهدوء والاتصال بالطبيعة مع أسلوب الحياة العصرية. ويقع المشروع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني «جنان من الدار»، حيث تمتاز الشقق بموقعها داخل هذا المشروع الفاخر الذي يقدّم مفهوماً فريداً للتوازن بين عناصر الطبيعة والرفاه في أجواء هادئة تحفز قاطنيه على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

وصُمّم مشروع «فيرديس من جنان» بعناية فائقة لتعزيز رفاه الأفراد، حيث سيضم المشروع مساحات عمل مشتركة وصالة ألعاب رياضية عصرية ومنتجعاً صحياً.

ومن المقرر إتاحة وحدات المشروع البالغ عددها 1,050 وحدةً للبيع في 11 يونيو 2024، وستشمل شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف، بأسعار تبدأ من 990 ألف درهم.

وتم تطوير مشروع «فيرديس من جنان» بالشراكة مع «دبي القابضة»، وهي شركة استثمار عالمية متنوّعة الأنشطة لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم.

ويقع المشروع بالقرب من مسارات وشبكات النقل الرئيسية، مثل شارع دبي- العين وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مما يعزز سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال ووجهات الحياة العصرية، بما في ذلك داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي، بجانب عدد من مناطق الجذب السياحي مثل القرية العالمية و«آي إم جي عالم من المغامرات» ودبي مول.

وستوفر الوحدات السكنية تجربة معيشية متكاملة مدعومةً بالمرافق الرئيسية، التي تشمل مدرسة وحضانة ومسجداً ومركز تسوّق وخدمات بحسب الطلب.

يُشار إلى أن المشروع حاصل على تصنيف «فيتويل» من فئة 3 نجوم، وهي الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية والتي تغطي مجموعة واسعة من جوانب الصحة والرفاهية لتعزيز تجربة عيش الأفراد. كما حصل المشروع على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة الذهبية للمخطط الرئيسي، حيث سيدمج ممارسات ومعايير الاستدامة في تصميمه لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والنفايات.