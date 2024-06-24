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اقتصاد

%45.4 حصة الإمارات من الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية

%45.4 حصة الإمارات من الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية
25 يونيو 2024 01:21

أبوظبي (وام)

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عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة وجهةً عالميةً للفرص الاستثمارية الواعدة، ولاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي باستحواذها على 45.4% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية البالغة 248.3 مليار درهم في عام 2023.
ومكَّن التنوع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية المحفزة للنمو المستدام، دولة الإمارات من الحفاظ على موقعها في صدارة الدول الأكثر جذباً للاستثمار عربياً وإقليمياً، وتحقيق التنمية الشاملة حول العالم، والذي ظهر جلياً في النمو القياسي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات التي زادت بنسبة 35%، وبلغت 112.6 مليار درهم في عام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر للعام 2024 الصادر عن «الأونكتاد».
وتربعت دولة الإمارات على قائمة الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل الممكنات والسياسات المرنة والتنافسية التي توفرها دولة الإمارات، لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وإقامة المشروعات الناشئة الريادية. وتُشجع دولة الإمارات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة، خاصة القطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والرعاية الصحية، وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد. 

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