شراكة بين «دو» و«إنوفيشن هب» لتعزيز الابتكار في الشركات الصغيرة

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق «برنامج دو لريادة الأعمال»، الذي يعد منصة مصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وقع الاتفاقية - بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، كل من محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وكريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو».

وأوضحت «دو» في بيان صحفي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على زيادة قدرتها على التوسع والانتشار، إذ يسعى إلى توجيه هذه الشركات نحو التكيف لتحقيق النمو والازدهار باستخدام حلول مرنة للاتصالات ومساحة ممارسة العمل، وتعزيز المعرفة الرقمية لدى أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تدريب عملي في مجالات الاتصال المؤسسي، والتسويق، والأمن السيبراني. وقال فهد الحساوي: «تأتي المبادرة دعماً لنمو الاقتصاد الإقليمي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة».

فيما أكد عارف أميري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي، والقوة الدافعة وراء الابتكار وخلق المزيد من فرص العمل لافتاً إلى أن المركز يحتضن أكثر من 1000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار.