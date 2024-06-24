14 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي في أولى جلسات الأسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق المال المحلية سيولة بقيمة 1.3 مليار درهم خلال جلسة الأمس، وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بقيمة 14 مليار درهم في أولى جلسات التداول مع بداية الأسبوع الحالي. ودعمت مشتريات المواطنين تماسك المؤشرات العامة للأسعار فوق حواجز نفسية مهمة للمتداولين، حيث ضخ المواطنون نحو 44 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة في السوقين.

وتماسك المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تداولات الأمس فوق حاجز 9000 نقطة وأغلق عند مستوى 9022 نقطة، مرتفعاً 0.1% بدعم من عدد من الأسهم التي ظلت تتحرك في المنطقة الخضراء طوال الجلسة، ومنها أسهم شركات مثل «طاقة» و«ألفا ظبي» و«ملتيبلاي».

وبلغت قيمة التداولات في سوق العاصمة أبوظبي نحو 946 مليون درهم، تم من خلالها تداول نحو 260 مليون سهم تقريباً، من خلال 16 ألف صفقة، أبرمت خلال الجلسة.

وتركزت التداولات من حيث القيمة على عدد من الأسهم القيادية، تصدرتها التداولات على سهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 185 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 411.5 درهم، منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.6% مقارنة مع إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي. تلتها التداولات على سهم ألفا ظبي القابضة بقيمة 85 مليون درهم والذي أغلق مرتفعاً بنسبة 0.5% عند مستوى 12.3 درهم للسهم، ثم جاء سهم ملتيبلاي بتداولات قيمتها نحو 60 مليون درهم وأغلق السهم أيضاً في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 4.12% عند مستوى 2.02 درهم للسهم.

وسجلت شركة طاقة ارتفاعاً في أسعار أسهمها بنسبة 5.86% عند سعر الإغلاق البالغ 2.89 درهم، بعد تنفيذ تداولات قيمتها نحو 17 مليون درهم على سهم الشركة، خلال جلسة الأمس. وأظهرت بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب خلال جلسة الأمس سجلت 34.3 مليون درهم صافي بيع، ما يشير إلى أن الدعم الذي تلقاه السوق جاء من مشتريات المستثمرين المواطنين من الأفراد والمؤسسات.

سوق دبي

إلى ذلك، تماسك سوق دبي المالي فوق حاجز 4000 نقطة وأغلق عند مستوى 4000.25 نقطة، رغم انخفاض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.3% خلال جلسة الأمس.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 355 مليون درهم هي قيمة 9.2 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة ومن خلالها تم تداول 367 مليون سهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 12 شركة، مقابل انخفاض أسعار 22 شركة، فيما استقرت أسعار 8 شركات دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها السابقة الرسمية المسجلة لها بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.

وتركزت التداولات في سوق دبي المالي على أسهم شركة دريك آند سكل بقيمة 102 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 6.4% عند مستوى 0.397 درهم للسهم.

كما استحوذ سهم إعمار العقارية على 55 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على مستوى 7.89 درهم، منخفضاً بنسبة 0.13%، تلته التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي الذي أغلق منخفضاً أيضاً بنسبة 1.7% عند مستوى 5.66 درهم للسهم.

الاستثمار الأجنبي

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 135 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.8% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 144 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.4% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9 ملايين درهم صافي بيع.