الاتحاد للطيران تطلق خدمة دردشة مباشرة لمتطلبات السفر

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران ميزة مبتكرة للدردشة عبر الإنترنت تم تصميمها لضمان حصول ضيوفها على أحدث المعلومات الدقيقة حول المستندات التي يحتاجون إليها قبل السفر. ويقوم النظام، المتوفر عبر صفحة متطلبات ونصائح السفر على موقع etihad.com، بتوجيه العملاء مع مجموعة من الأسئلة والأجوبة مع تحديد التأشيرة وتذكرة السفر والوثائق الأخرى التي يحتاجونها، إلى جانب أي متطلبات أخرى.

وقال جون رايت، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وشؤون الضيوف في الاتحاد للطيران: ندرك مدى أهمية أن يشعر ضيوفنا بالاطمئنان إلى أن لديهم الوثائق الصحيحة لرحلتهم قبل السفر.

ويتم تحديث هذه الخدمة الإلكترونية تلقائياً من خلال نظام Timatic الذي يقدّمه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)، وهو الحل الرائد عالمياً في توفير المعلومات الدقيقة حول أحدث المتطلبات والوثائق المطلوبة للسفر الجوي الدولي، والذي يعتمد عليه قطاع السفر والسلطات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وقال فريدريك ليجر، نائب رئيس أول للمنتجات والخدمات في آياتا: «تعتبر مساعدة الضيوف على الاستعداد لرحلتهم عنصراً أساسياً لتجربة سفر سلسة وللامتثال التنظيمي، وتقدّم مبادرة الاتحاد للطيران لتوفير معلومات التأشيرة عبر برنامج الدردشة الآلي وسيلة إضافية للمسافرين للتحقق من متطلبات سفرهم وتدعم أتمتة تجربة السفر.