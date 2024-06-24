17.54 مليار درهم حجم سوق مستلزمات البناء في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

يحقق سوق الأجهزة ومستلزمات مواد البناء في الإمارات إيرادات بقيمة 17.54 مليار درهم «4.78 مليار دولار» خلال العام 2024، حسب شركة «إستاتيستا» للإحصاءات. وأكد تقرير حديث للشركة زيادة الطلب على مستلزمات البناء عالية الجودة في الإمارات، مدفوعةً بمشاريع تطوير البنية التحتية الطموحة في الدولة.

وتوقع التقرير أن يسجل القطاع معدل نمو سنوي 2.42% خلال الفترة «2024-2028» بسبب الطلب المتزايد على السكن والرغبة المستمرة في تجديد المنازل.

وتشمل البيانات المبيعات من الشركات إلى الأفراد «B2C» لتشمل الطلاء، وورق الحائط والأدوات والآلات، والعشب والحدائق، ومستلزمات التدفئة والتبريد، وأغطية الأرضيات.

وتشتهر دولة الإمارات بأنها سريعة التوسع، باقتصادها القوي ومستويات المعيشة المرتفعة، وقد لعبت صناعة البناء والتشييد دوراً محورياً في دفع نمو سوق مستلزمات البناء خلال في السنوات الأخيرة ومع ازدهار السوق السكني، مدفوعاً بالتوسع السكاني وزيادة الاستثمار الأجنبي، من المتوقع نتوقع أن تشهد السوق تطورات مهمة في القطاع.

ومن جانبه قال المهندس طارق سعد، الرئيس التنفيذي بمجموعة البناية للمقاولات والديكو، إن مستويات الطلب على مستلزمات البناء في ارتفاع مستثمر خلال الفترة الحالية، متوقعاً استمرار تحسن الطلب على هذه المستلزمات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التوسع العمراني.

وقال: إن تركيز الحكومة على التنمية المستدامة سيدفع نمو قطاع البناء في السنوات المقبلة، وتدفع الحكومة أيضاً نحو العديد من المبادرات المستدامة مثل خطة دبي للتنمية الحضرية 2040، واستراتيجية الطاقة 2050، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستراتيجية دبي للسياحة.

وأضاف أن تحسّن الطلب يأتي بالتزامن مع استقرار الأسعار عند مستويات معقولة، مشيراً إلى انتعاش السوق العقاري وتشابكه مع سوق مستلزمات البناء وتتنوع السلع ما بين الخزف والبورسلان والسيراميك ومستلزمات الحدائق، لافتاً إلى تحسّن الطلب على المنتجات المحلية الصنع.

وحسب بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط، نمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات بنسبة 99% خلال عام 2023، لتصل إلى نحو 347.8 مليار درهم «94.78 مليار دولار» مقابل 174.58 مليار درهم «47.57 مليار دولار» خلال عام 2022.

عقود العقارات

استحوذت الإمارات على 42 % من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 226.95 مليار دولار خلال العام الماضي. ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على نحو 54 % من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2023، بعد أن نمت بنسبة 39 % لتصل 188 مليار درهم «51.26 مليار دولار»، مقابل 135 مليار درهم «36.8 مليار دولار» خلال عام 2022.