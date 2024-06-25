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اقتصاد

استقرار النفط مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

استقرار النفط مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
25 يونيو 2024 15:14

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حتى مع دعم السوق من الزيادات المتوقعة في الطلب خلال الصيف.
وبحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 5 سنتات، إلى 86.06 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.9 بالمئة في تعاملات أمس الاثنين.
وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس 6 سنتات إلى 81.69 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.1 بالمئة في وقت سابق.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

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المصدر: وكالات
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أسعار النفط
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