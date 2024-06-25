"الاتحاد للطيران" تشغل 6 طائرات من طراز "A321neo"

أعلنت "الاتحاد للطيران"، اليوم، أنها ستقوم بتشغيل 6 طائرات من طراز "A321neo" في إطار تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية وعدد رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وقالت الاتحاد للطيران، في بيان اليوم، إنه سيتم تشغيل الطائرة على عدد من الوجهات ضمن شبكة الناقلة، بما في ذلك على الرحلات إلى الهند والشرق الأوسط، مشيرة إلى تجهيزها بمحركات متطورة تقلل من حجم الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% مقارنة بغيرها من وحدات الطاقة المماثلة.

وأعرب جون رايت، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وشؤون الضيوف بالاتحاد للطيران عن سعادته بضم هذا الأسطول، بهذه السرعة، لا سيما مع محدودية عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذا الأسطول يعد جسراً مهماً لخطط النمو لدى الناقلة، متوقعاً وصول 20 طائرة جديدة في عام 2025.

وقال رايت: "تستغرق شركة الطيران عادة ما يصل إلى عامين لبدء تشغيل طائرة بهيكل ومحرك جديدين، وهذا دليل على سرعة ومرونة فرق الاتحاد للطيران وشركائنا حيث تمكنّا من استلامها وتشغيلها مع امتثالنا لجميع قوانين السلامة في غضون سبعة أشهر".

في سياق متصل، كشفت "الاتحاد للطيران" عن أحدث تصميم طبع على إحدى طائراتها، حيث يجسد كل خط جوهر إمارة أبوظبي، ويصوّر التاريخ الغني الذي كتبته الناقلة الوطنية لدولة الإمارات على مدار الأعوام العشرين الماضية لتصبح واحدة من أهم العلامات التجارية المحلية في أبوظبي.

وتم تطبيق التصميم على إحدى طائرات A321neos والتي انضمت للتو إلى أسطول الشركة، وتعرض بشكل فني المعالم الشهيرة في أبوظبي.